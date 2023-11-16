«Позор»: Небензя высказался о ближневосточной резолюции в СБ ООН Небензя: призывы СБ ООН прекратить огонь в Газе являются позором

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва допускает, что положения ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН не будут выполняться участниками конфликта, передает ТАСС заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. По его словам, СБ даже не потребовал от сторон введения гумпауз, что является настоящим позором для организации.

Совет даже не требует от сторон введение гумпауз, а только призывает, что является насмешкой над прерогативами Совета. Коллеги, это просто позор, что Совет смог выдавить из себя только такой слабый призыв. У нас есть самые серьезные опасения, что положения резолюции не будут реализованы на земле, — отметил он.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией поправку к проекту резолюции Мальты относительно перемирия в секторе Газа. По словам Василия Небензя, предложение Москвы включало добавление параграфа в оперативную часть резолюции, призывающего к немедленному гуманитарному перемирию, направленному на прекращение боевых действий. За данную поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик. США высказались против, в то время как девять государств воздержались.

До этого США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. В документе не было призывов к прекращению огня, но были пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.