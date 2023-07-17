Предполагаемые повреждения Крымского моста показали на снимках со спутника

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Сети распространились спутниковые снимки, на которых, как утверждается, показаны повреждения Крымского моста в результате атаки украинских надводных дронов ночью 17 июля. Кадры, предположительно, представленные компанией Maxar, распространились в том числе в проукраинских пабликах.

На снимках видно поврежденную автомобильную часть якобы моста через Керченский пролив. Официального подтверждения, что на фото действительно Крымский мост, обнаружить не удалось. В ряде Telegram-каналов кадры приписывают компании Maxar, кроме того, на изображениях можно заметить водяной знак с логотипом организации, однако на самом сайте Maxar, а также в соцсетях компании найти оригинальные фотографии также не удалось.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о полном разрушении пролетного строения автодорожной части Крымского моста в результате ночной атаки морскими дронами ВСУ. При этом железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, отметил зампред правительства. На одном из путей есть незначительные повреждения, однако это не сказалось на движении поездов, которые ходят по расписанию, подчеркнул Хуснуллин.