Появились кадры скопления техники Армении у границы с Азербайджаном

Фото: Минобороны Азербайджана

В Сети появились кадры скопления техники, как утверждается, Армении на границе с Азербайджаном, соответствующие видео опубликовало агентство РИА Новости в своем Telegram-канале, сославшись на азербайджанские СМИ. Пока нет официальной реакции Еревана и Баку. Также неизвестно, где именно и когда были сделаны эти видео.

При этом, Минобороны Азербайджана в своем Telegram-канале проинформировало, что 5 апреля армянские военнослужащие предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями азербайджанских солдат в Товузском и Гедабейском районах. В Баку заявили, что Ереван готовит почву для провокаций.

Кроме того, <...> с позиций, расположенных в населенном пункте Чинарлы Бердского района, подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района, — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев во время встречи в Баку с экс-главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что трехсторонняя встреча США — ЕС — Армения в Брюсселе направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. По его словам, попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям в будущем.