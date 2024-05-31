Появились кадры извержения вулкана на полуострове Рейкьянес

Фото: Icelandic Meteorological Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, кадры опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва». По его данным, находящийся рядом город Грандавик с населением около четырех тысяч человек эвакуировали. Уточняется, что это происходит пятый раз за год.

Ранее ученые сообщили, что значительная часть США находится над очагом напряжения, из-за которого могут произойти землетрясения и пробуждение множества вулканов. Эти катаклизмы могут отколоть Западное побережье и унести его в океан, а лава из вулканов, в том числе Йеллоустоунского, может уничтожить оставшиеся территории страны. Ученые утверждают, что если тектонические плиты действительно сдвинутся и «разбудят» вулканы, то суммарная мощность извержения может составить до 1,7 тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте.

В марте на полуострове Рейкьянес также начиналось извержение вулкана, из-за чего власти города Гриндавик эвакуировали жителей. По данным Метеорологического центра страны, природный катаклизм не представлял угрозы для населения. Катаклизм был зафиксирован через минуту после объявления о повышенной сейсмоактивности.

До этого специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир пепловый выброс высотой 2,5 км. В ГУ МЧС России по Сахалинской области уточнили, что пепловый шлейф распространился на расстоянии до 10 километров в северо-восточном направлении.