США предрекли страшную катастрофу, которая способна уничтожить страну «Царьград»: США грозят серьезные землетрясения и пробуждения множества вулканов

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Значительная часть США находится над очагом напряжения, из-за которого могут произойти землетрясения и пробуждения множества вулканов, пишет «Царьград». Эти катаклизмы могут отколоть Западное побережье и унести его в океан. А лава из вулканов, в том числе Йеллоустоунского, может уничтожить оставшиеся территории страны.

Ученые утверждают, что если тектонические плиты действительно сдвинутся и «разбудят» вулканы, то суммарная мощность извержения может составить до 1,7 тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте. По мнению исследователей, последствия катаклизма отразятся не только на Северной Америке, но и всей планете. Они считают, что может исчезнуть Гольфстрим в Атлантическом океане, а на экваторе пойдет снег.

Ранее президент Мальдив Мохаммед Муиззу заявил, что экзистенциальная угроза климатического кризиса стала реальностью для островов. Особенно актуальной является проблема повышения уровня моря, подчеркнул он.

Немецкий министр экономики и проблем климата Роберт Хабек до этого нецензурно выразился о действиях мировых политиков по решению климатических проблем на Земле. Он также раскритиковал действия США в этом направлении. По словам Хабека, Вашингтон идет не по пути к климатической нейтральности.