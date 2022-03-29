Постпред России при ООН: сложившим оружие украинцам ничего не угрожает

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва чётко соблюдает свои международные обязательства, так что тем украинским военным, которые предпочтут сложить оружие, ничего угрожать не будет. Дипломат добавил, что Россия не создаёт опасности для свободы гражданского судоходства в районе Украины, сообщает ТАСС.

Российская сторона чётко соблюдает свои международные обязательства, и сложившим оружие украинцам ничего не угрожает, — рассказал Небензя.

Он также отметил, что Запад проявляет непоследовательность и лицемерие, требуя гуманитарных пауз на Украине. Представитель России указал на то, что западные страны отвергли российский проект резолюции по гуманитарной помощи украинцам на прошлой неделе. Небензя назвал эти действия «лицемерием».

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев ранее заявил, что пленные украинские солдаты рассказали, что националистические батальоны получили приказ от руководства Украины о съёмке постановочных видео с массовыми убийствами мирных граждан. Мизинцев уточнил, что Киев также планировал инсценировку мародёрств и разрушений социальной инфраструктуры. По его словам, националисты выполняют подобные заказы с особым цинизмом, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей.