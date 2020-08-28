Посольство США почтило память воевавших в Донбассе украинских силовиков

https://static.news.ru/photo/2860b240-e9e0-11ea-90e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Американское посольство на Украине подчеркнуло важность сохранения независимости Украины. В дипломатической миссии отметили, что не забывают о погибших участниках боевых операций на востоке страны.

Заявление было сделано по случаю новой даты — Дня памяти защитников Украины.

Мы вспоминаем и чтим тех, кто отдал свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, — сказано в сообщении посольства США.

В диппредставительстве также возложили ответственность за вооружённый конфликт на Россию, отметив, что именно она его «создала и продолжает поддерживать». От Кремля потребовали немедленно прекратить происходящее.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне силовой смены власти в стране. Ни одно государство новые республики не признало.

Данные о погибших в ходе столкновений разнятся. Однако счёт идёт на десятки тысяч человек. В самопровозглашённых республиках украинских военных называют карателями и считают военными преступниками, заявляя о многочисленных случаях жестоких расправ над мирным населением.

Киев считает высокопоставленных чиновников ДНР и ЛНР главарями террористических организаций, а силовую операцию — антитеррористической. Украина и страны Запада неоднократно заявляли о причастности России к разжиганию территориального конфликта.

День памяти защитников Украины жители страны отмечают 29 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что указ о новой дате подписал президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в ходе выступления на торжествах по случаю Дня независимости Украины.