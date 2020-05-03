Посольство России оценило слова Киева о провале расследования в Одессе

https://static.news.ru/photo/866dbeec-8d78-11ea-9623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России на Украине/facebook.com

Посольство России на Украине, считает, что Киев предпочитает искать причину трагедии в Одессе в «пресловутых кознях Москвы».

Таким образом посольство оценило обвинения Киева в провале расследования причин пожара в Доме профсоюзов в Одессе, сообщает ТАСС.

Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений, — цитирует агентство сообщение диппредставительства.

В посольстве отметили, что, хотя бы на основе видеоматериалов и свидетельских показаний очевидцев «можно без особого труда» установить имена тех, кто спланировал и устроил погром, а также наказать его организаторов и исполнителей.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана, футбольными фанатами, а также сторонниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов. В здании укрывались представители Антимайдана. Жертвами произошедшего стали 48 человек. Более 250 пострадали.

Как писал NEWS.ru, МИД Украины опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за события в мае 2014 года в Одессе на Россию. В заявлении говорится, что сторонники Антимайдана действовали по приказу из Москвы, а Дом профсоюзов был подожжён изнутри.