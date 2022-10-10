Посольства стран ЕС получили указание покинуть Киев Посольства стран Евросоюза получили указание о срочной эвакуации из Киева в Польшу

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Посольства стран Евросоюза получили указание о срочной эвакуации из Киева, сообщает Sputnik. Отмечается, что они должны передислоцироваться в город Жешув в Польше.

Посольства стран ЕС получили указание о срочной эвакуации из Киева. Все они передислоцируются в Польшу (Жешув), — говорится в сообщении.

Сотрудники молдавского посольства в Киеве также были переведены в убежище из-за взрывов.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.