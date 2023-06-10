Посол России обвинил Канаду в краже самолета Ан-124 для Украины Посол России назвал воровством конфискацию и передачу Канадой самолета Ан-124 Украине

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Ан-124

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал воровством решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации и передаче Украине российского самолета Ан-124. Дипломат заявил ТАСС, что эти действия незаконны и являются грабежом. Он также отметил, что любые попытки помощи ВСУ лишь продлевают конфликт и «мучения украинских призывников».

Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует, — констатировал Степанов.

По его словам, очередные санкции в отношении российских граждан и компаний, о которых также объявил Трюдо, не сработают. Степанов подчеркнул, что ни секторальные, ни персональные санкционные меры никак не влияют на Россию, и сами фигуранты соответствующих списков воспринимают вводимые рестрикции со смехом.

Он добавил, что все цели спецоперации на Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены, что представляется послу совершенно очевидным.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Канада изъявила желание передать Киеву Ан-124, принадлежащий российскому авиакомпании «Волга-Днепр». Власти Канады на тот момент готовились ввести санкции в отношении перевозчика.