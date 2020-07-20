Посол в Британии назвал «бессмыслицей» обвинения в краже данных о вакцине

https://static.news.ru/photo/a1e0ff7a-c95c-11ea-9337-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что обвинения в попытке похищения данных о разработке вакцины от COVID-19, якобы предпринятой Москвой, являются абсурдными.

Своё заявление дипломат сделал во время Andrew Marr Show на Би-би-си, отрывок которого опубликован 18 июля на сайте корпорации.

Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица, — отметил дипломат.

Келин пояснил, что между шведско-британской фармацевтической компанией AstraZeneca и российской «Р-Фарм» уже подписан контракт. Также дипломат подчеркнул, что «в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».

Ранее NEWS.ru сообщал, что фармацевтическая компания «Р-Фарм» будет производить вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом при содействии AstraZeneca. Об этом сообщил председатель совета директоров и основатель фармкомпании Алексей Репик. По его словам, «Р-Фарм» будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное — 30–50 — количество стран.