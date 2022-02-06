Посол США: Вашингтон признаёт суверенитет Японии над южной частью Курил

США признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которые в Токио называют «северными территориями», заявил американский посол в Стране восходящего солнца Рам Эмануэль в видеообращении, опубликованном в Twitter. Дипломат поддержал усилия правительств РФ и Японии, направленные на заключение мирного договора. При этом он упрекнул Россию в пренебрежении суверенитетом других стран.

В этот день, 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединённые Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами ещё с 1950-х годов, — сказал дипломат.

При этом он заявил, что РФ и Японии давно пора заключить мирный договор.

Эмануэль добавил, что пренебрежение Россией суверенитетом других стран не ограничивается Курилами. В качестве примера он привёл Крым и Донбасс, а также повторил утверждения Запада о подготовке РФ к возможному вторжению на украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что Япония выразила протест в связи с российскими ракетными учениями в районе Южных Курил. Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что Токио не собирается терпеть военное присутствие РФ рядом с островами.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил. В Японии считают, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями».