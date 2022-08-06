Посол РФ в Вашингтоне Антонов обвинил США в абсурдной лжи про Россию

Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Анатолий Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что попытки США обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе полны абсурда и лжи. Дипломат назвал заявления американского руководства непрофессиональными. Он добавил, что у властей США нет желания разобраться в существе проблемы, а слова лишены анализа, сообщает официальный Telegram-канал дипмиссии.

Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда — много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее желания разобраться в существе проблемы, — возмутился Антонов.

Российский посол объяснил, что продовольственному кризису предшествовали последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, а также изменение климата. Антонов отдельно выделил огромное количество санкций, которые препятствуют нормальному сотрудничеству.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев ранее заявил, что планы по экспорту 50 млн тонн зерна в этом году придётся пересмотреть, если не удастся собрать ожидаемые объёмы. Отмечается, что есть риск не достигнуть планового показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн в текущем сезоне.

Патрушев заявил, что уборочные работы идут интенсивно во всех федеральных округах, убрано 27% площади, аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых. По его словам, это неплохой показатель, однако объём собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад.