Глава Минсельхоза сообщил о риске сокращения экспорта зерна Глава Минсельхоза Патрушев: планы по экспорту 50 млн тонн зерна в этому году могут быть снижены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы по экспорту 50 млн тонн зерна в этому году придется пересмотреть, если не удастся собрать ожидаемые объемы, сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. В Telegram-канале министерства отмечается, что есть риск не достигнуть планового показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн в текущем сезоне.

Патрушев заявил, что уборочные работы идут интенсивно во всех федеральных округах, убрано 27% площади, аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых. По его словам, это неплохой показатель, однако объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад.

Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть, — заявил министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва ждет снятия «нелегитимных санкций», мешающих экспорту российского зерна на мировые рынки. По его словам, после заключения так называемой продуктовой сделки генсек ООН Антониу Гутерриш вызвался добиваться снятия этих ограничений, тогда как некоторые западные страны пытались отложить решение вопроса с экспортом российского зерна. Лавров подчеркнул, что объем запасов российской продукции гораздо больше, чем украинской.