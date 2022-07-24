Лавров рассказал об ожиданиях от ООН по снятию санкций с экспорта зерна Лавров: генсек ООН будет добиваться снятия нелегитимных санкций в отношении российского зерна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Москва ждет, что генсек ООН Антониу Гутерриш после заключения продуктовой сделки решит вопрос со снятием нелегитимных санкций, мешающих экспорту российского зерна на мировые рынки, заявил по итогам встречи с египетским коллегой Самехом Шукри глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия бы не пошла на эту сделку в случае, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции, передает РИА Новости.

В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, теперь, после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится, — сказал Лавров.

По его словам, некоторые западные страны пытались отложить на потом решение вопроса с экспортом российского зерна. Лавров подчеркнул, что объем запасов российской продукции гораздо больше, чем украинской.

Лавров ранее заявил, что Россия не ждет полного снятия санкций и готова сама развивать свою экономику. По его словам, Москва впредь будет опираться на надежных партнеров, а не на тех, кто «принимает все близко к сердцу» и сам создает препятствия, доказывая свою «недоговороспособность».

Россия, Турция, ООН и Украина 22 июля подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Ранее стало известно, что украинские порты Одесса, Черноморск и Южный готовятся к возобновлению работы. В них будут созданы караваны для вывоза из страны зерна. Для включения судна в караван необходимо подавать заявку.