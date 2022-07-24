Москва ждет, что генсек ООН Антониу Гутерриш после заключения продуктовой сделки решит вопрос со снятием нелегитимных санкций, мешающих экспорту российского зерна на мировые рынки, заявил по итогам встречи с египетским коллегой Самехом Шукри глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия бы не пошла на эту сделку в случае, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции, передает РИА Новости.
В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, теперь, после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится, — сказал Лавров.
По его словам, некоторые западные страны пытались отложить на потом решение вопроса с экспортом российского зерна. Лавров подчеркнул, что объем запасов российской продукции гораздо больше, чем украинской.
Лавров ранее заявил, что Россия не ждет полного снятия санкций и готова сама развивать свою экономику. По его словам, Москва впредь будет опираться на надежных партнеров, а не на тех, кто «принимает все близко к сердцу» и сам создает препятствия, доказывая свою «недоговороспособность».
Россия, Турция, ООН и Украина 22 июля подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.
Ранее стало известно, что украинские порты Одесса, Черноморск и Южный готовятся к возобновлению работы. В них будут созданы караваны для вывоза из страны зерна. Для включения судна в караван необходимо подавать заявку.