Посол РФ в США был вызван на беседу в Госдеп по поводу ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/bf320b10-eed1-11ea-a301-fa163e074e61_660.jpg Стивен Биган Фото: MFA Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Первый замгоссекретаря Соединённых Штатов Стивен Биган встретился в Вашингтоне с послом РФ Анатолием Антоновым. Американский дипломат заявил об обеспокоенности США данными Германии по случившемуся с Алексеем Навальным.

Замгоссекретаря Биган отметил нашу серьёзную обеспокоенность относительно выводов властей Германии о том, что лидер российской оппозиции был отравлен химическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Замгоссекретаря призвал РФ в полной мере сотрудничать с расследованием этого нападения, которое ведёт международное сообщество, — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Вечером 2 сентября правительство Германии заявило, что 20 августа в России на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где в коме лежит россиянин.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала эту информацию «ошеломляющей» и призвала российское правительство к ответу. Евросоюз пригрозил Москве санкциями. На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не скрывал информацию по ситуации с оппозиционером. Он подчеркнул, что если информация об отравлении Навального найдёт подтверждение, тогда последует открытие следствия.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Австрии вызывал посла РФ в Вене на беседу по поводу случившегося с Навальным.