Порядка пяти тысяч жителей ЛНР остались без воды из-за аварии

https://static.news.ru/photo/e6640b50-f013-11ea-aa1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В городе Зимогорье Луганской народной республики (ЛНР) в результате аварии на насосной станции без водоснабжения остались 4,9 тыс. человек. Вода также перестала поступать в городскую больницу, гимназию и ясли-сад.

В городе Зимогорье в связи с выходом из строя насоса на насосной станции шахты "Черкасская" остались без водоснабжения 93 многоквартирных и 377 жилых домов частного сектора, всего 4 тысячи 900 человек, — сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.

По данным ведомства, ремонтные работы планируется провести в воскресенье, 6 сентября.

Как писал NEWS.ru, Украина может возобновить подачу воды в Крым для населения, но не для военных и предприятий, заявил глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кравчук. По его словам, так как в Крыму проживают украинцы, в случае возникновения гуманитарной катастрофы Киев готов вновь дать людям воду. Что касается предприятий и военных баз — на это Киев «никогда не пойдёт».