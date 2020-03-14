https://static.news.ru/photo/26be1766-6664-11ea-9fb0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Mikhail Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятый президент Украины Пётр Порошенко вернулся домой из Испании за два дня до закрытия границ в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

В аэропорту Борисполь бывшего главу государства встречали журналисты, однако на их вопросы о неявке на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), политик попросил их «прекратить работать на страну-агрессора», сообщает издание «Страна.ua».

Вместе с Порошенко из самолёта в медицинских масках вышли его дети Михаил, Евгения и Александра. Семейство проследовало в Mercedes, который уехал в Киев в сопровождении охраны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пётр Порошенко торопился привезти домой детей из-за границы. Ради этого экс-президент даже прервал заранее оплаченный курс детокса в Испании. Сначала он полетел в Лондон за сыном Мишей, который успел отметиться в скандале с рэпером Face. Затем забрал дочек Женю и Сашу, которые тоже учатся в британской столице.