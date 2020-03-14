https://static.news.ru/photo/c95196a0-663d-11ea-bd68-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: poroshenko.petro/ vk.com/Global Look Press

Пётр Порошенко торопится привезти домой детей из-за границы до 17 марта. С этой даты Украина закрывает всё пассажирское сообщение с другими странами.

Ради этого экс-президент даже прервал заранее оплаченный курс детокса в Испании. Сначала он летит в Лондон за сыном Мишей, который уже успел отметиться в скандале с рэпером Face. Затем заберёт дочек Женю и Сашу, которые тоже учатся в британской столице, пишет Страна.ua.

После этого Порошенко прилетит в Киев. Обойдётся ему путешествие за детьми в €28 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал о мерах против распространения коронавируса. По его словам, страна закрыла 107 пунктов пропуска на государственной границе.