Пётр Порошенко торопится привезти домой детей из-за границы до 17 марта. С этой даты Украина закрывает всё пассажирское сообщение с другими странами.
Ради этого экс-президент даже прервал заранее оплаченный курс детокса в Испании. Сначала он летит в Лондон за сыном Мишей, который уже успел отметиться в скандале с рэпером Face. Затем заберёт дочек Женю и Сашу, которые тоже учатся в британской столице,
После этого Порошенко прилетит в Киев. Обойдётся ему путешествие за детьми в €28 тысяч.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал о мерах против распространения коронавируса. По его словам, страна закрыла 107 пунктов пропуска на государственной границе.
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