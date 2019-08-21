https://static.news.ru/photo/0ebf6bca-c41a-11e9-ad43-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Очередной допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований назначен на 3 сентября, сообщил экс-заместитель главы администрации президента Украины (АПУ) Андрей Портнов.

Портнов уведомил о дате нового допроса Порошенко в своём Telegram-канале и отметил, что при неявке в ГБР пятого президента Украины ждёт принудительный привод.

Во вторник, 3 сентября 2019 года, в 10 утра следующий допрос у следователя, Пётр Алексеевич, — написал Портнов.

Первый допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» состоялся 12 августа. Уголовные дела против украинского лидера возбудили после исков бывшего замглавы АПУ времён Януковича Андрея Портнова.

Суд на Украине разрешил допросить экс-президента Петра Порошенко с использованием полиграфа в середине августа, писал News.ru.