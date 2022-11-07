Популярная азиатская страна упростит выдачу виз для россиян Туристы из России смогут оформить электронную визу в Индонезию с 9 ноября

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Индонезия

Власти Индонезии упростят правила оформления виз для туристов из РФ с 9 ноября, говорится на сайте Генерального директората иммиграции азиатской страны. Речь идет о запуске системы электронных виз по прибытии (e-VOA), доступ к которой откроется для путешественников из 26 стран, включая Россию.

На сайте директората отмечается, что данная система также будет работать в аэропортах Бали и Джакарты. Для того чтобы подать заявку на получение документов, туристам нужно отсканировать и загрузить первую страницу загранпаспорта, срок действия которого составляет не менее полугода с момента въезда в Индонезию, а также прикрепить биометрический снимок.

Срок действия e-VOA составит 30 дней. После визу можно будет продлить на такой же период. Воспользоваться правом на въезд путешественники смогут не позже, чем через 90 дней после оформления документов. Стоимость услуги составит 500 тысяч индонезийских рупий (около 1,9 тысячи рублей).

В директорате подчеркнули, что, для того чтобы пройти паспортный контроль в аэропорту, туристам рекомендовано взять с собой электронную копию или распечатку e-VOA, которую они получат на свой e-mail в ходе заполнения заявки.

Ранее американский миллиардер Билл Акман, чье состояние превышает $3 млрд, заявил, что иммиграционную политику для талантливых россиян следует упростить. По его мнению, приток умов в США из России поможет в борьбе с инфляцией. Кроме того, он убежден, что иммиграция россиян в США может спасти их жизни и «лишить Россию будущего».