Помпео пообещал Киеву помочь санкциями против Москвы

https://static.news.ru/photo/2d936674-af29-11e9-b2bb-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Michael Gross/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в Донбассе и «дезинформацию по коронавирусу».

Официальный представитель госдепа Морган Ортагус рассказала, что Помпео «осудил Россию и её подручных за попытки использовать пандемию COVID-19 для распространения дезинформации и ещё большего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины», сообщает KP.RU.

По словам Ортагус, Помпео пообещал Киеву, что Белый дом продолжит «создавать издержки для России, в том числе за счёт санкций». В Вашингтоне хотят добиться от Москвы исполнения Минских соглашений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майкл Помпео заявил: все страны в мире должны рассказывать правдивую информацию о ситуации с коронавирусом. По его словам, это необходимо для того, чтобы одержать победу над пандемией. Помпео отметил, что сотрудникам американской администрации нужны данные из Китая, Ирана, Италии и других стран, чтобы смоделировать ситуацию о риске и жертвах пандемии.