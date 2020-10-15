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Помпео: Китай старается разрушить американский образ жизни

21:02, 15 октября 2020
Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Китая хотят разрушить американский образ жизни и подорвать американскую демократию. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Коммунистическая партия КНР бросает особый вызов Вашингтону.

Это страна, которая под руководством [председателя КНР] Си Цзиньпина желает, откровенно говоря, разрушить наш образ жизни, ту демократию, на которую мы полагаемся, всё то, чем так дорожат жители штата Мичиган, — заявил Помпео в эфире радиошоу Paul Smith Show в Детройте.

Политик считает, что Штаты длительное время позволяли Пекину несправедливо относиться к ним. Он напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп распорядился выработать ответные меры, в соответствии с которыми к Вашингтону будут справедливо относиться.

Чтобы мы исходили из того, что нас не будут обманывать, и что мы не позволим им похищать нашу интеллектуальную собственность, — подчеркнул госсекретарь США.

Транспортное сообщение с Китаем будет восстановлено. Он добавил, что Пекин должен уважать США и относиться «справедливо и разумно» к людям из штатов Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и родного штата Помпео Канзаса.

NEWs.ru писал, что глава Китая Си Цзиньпин посетил военную базу в провинции Гуандун и призвал военных направить все силы на подготовку к войне. Визит политика прошёл на фоне обострений отношения между Китаем и США.

Ранее стало известно, что США развернут ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Китая. Власти Поднебесной, предположительно, развернули 13 различных видов ракетных систем. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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