Помпео: дипломатическое урегулирование в Карабахе отвечает интересам сторон

https://static.news.ru/photo/6169098a-13b5-11eb-8dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of State/flickr.om

Дипломатическое урегулирование в Нагорном Карабахе отвечает всем интересам Азербайджана и Армении. Об этом 21 октября на брифинге заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Он подтвердил намерение провести 23 октября переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы содействовать завершению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Первый вопрос был о том, чего я ожидаю добиться, встречаясь с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Вы говорили о том, будем ли мы посредничать для выработки ещё одного прекращения огня, намекая, что предыдущие обязательства по прекращению огня не сработали, — цитирует ТАСС Помпео.

По его оценке, «речь идёт о сложной ситуации на земле». Глава американской дипломатии пояснил, что правильный путь вперёд — это прекратить конфликт, и никакие страны не должны вмешиваться, «подливая масла в огонь», предоставляя поддержку и оружейные системы. После этого дипломатическое решение будет приемлемо для всех и потенциально может быть достигнуто.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вопрос Нагорного Карабаха в настоящее время не имеет дипломатического решения и ещё долго не будет. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.