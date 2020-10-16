Помпео: действия Турции на Кипре провокационны

https://static.news.ru/photo/887c02a0-0fe3-11eb-9fe1-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Maria Grazia Picciarella/Global Look Press

Провокационными назвал действия турецкой стороны на Кипре госсекретарь США Майк Помпео. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Свою позицию Помпео обозначил в разговоре с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом. Дипломаты обсуждали открытие части огороженной территории Вароши — курортного района города Фамагуста, находящегося в буферной зоне Кипра

Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность и отметил, что подобный шаг был провокационным, противоречил резолюциям СБ ООН 550 и 789 и не способствовал переговорам о разрешении конфликта, — цитирует РИА Новости Оргатус.

Она отметила, что Помпео призвал вновь огородить территорию и приветствовал заявления на этот счет, сделанные ранее в СБ ООН.

В последние два года Анкара начала делать заявления об открытии курортной зоны Фамагусты для ведения бизнеса и туристов. В феврале в городе прошёл круглый стол, по итогам которого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пришло время превратить Варошу в курорт.

Как писал NEWS.ru, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявлял, что нарушение Турцией существующего статуса Вароши путём открытия её для ведения бизнеса и посещения туристов самым негативным образом скажется на европейских перспективах Анкары