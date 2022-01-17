«Полные дебилы»: политолог Погребинский о попытке задержать Порошенко

Украинские власти устроили «цирк» из возвращения бывшего президента страны Петра Порошенко в Киев из Варшавы. Они долго продержали его на паспортном контроле, пытаясь задержать, и тем самым сделали ему отличный пиар, заявил NEWS.ru директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По делу о госизмене экс-президенту грозит максимум домашний арест, уверен эксперт. Он считает, что Порошенко выиграл этот раунд противостояния с Зеленским.

Порошенко собирались вручить так называемое предъявление обвинения, но пограничникам мешали. Ну они полные дебилы, наш офис президента. Вместо того, чтобы дать Порошенко спокойно пройти, они устраивали там цирк, продержали его возле окошка, не отдавали ему паспорт. Ермак и другие, которые считают себя большими специалистами по пиару, сделали Порошенко отличный пиар, — заявил Погребинский.

Порошенко у здания аэропорта встречала толпа людей. Политолог считает, что среди них были как сторонники экс-президента, так и работники, свезённые с предприятий Порошенко, которым угрожали увольнением.

Погребинский уверен, что Зеленский боится Порошенко, поэтому бывшему президенту страны по делу о госизмене суд назначит максимум домашний арест.

Порошенко этот раунд противостояния выиграл. Сейчас будет суд, и он должен принимать решение о мере пресечения. Максимум, что Порошенко грозит — это домашний арест. Зеленский, конечно, боится. Да он всех боится, он своей тени боится, — считает политолог.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии напомнил, что у Порошенко есть сторонники на западе страны, в том числе среди украинских националистов. Кроме того, политик скупает «активную массовку» и через свои телевизионные каналы ведёт кампанию против Зеленского.

Зеленский особенно его боится, больше, чем Медведчука, потому что Порошенко поддерживают на Западе. Я не считаю, что речь идёт о том, что Порошенко совершит переворот или выиграет президентские выборы. У него шансов нет, надеюсь у Зеленского тоже, — добавил политолог.

17 января Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Сам политик вернулся в Киев из дипломатического турне, он посетил Турцию и Польшу.