Полностью вакцинированный от коронавируса человек впервые умер в Грузии

Медики в Грузии зафиксировали первый случай смерти среди жителей страны, которые были полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава республики Екатерина Тикарадзе.

Подобный случай уже зафиксирован. Конечно, это очень прискорбный факт, — заявила министр.

По её словам, умерший мужчина имел множество хронических заболеваний. Министр не стала говорить, какой вакциной был привит пациент. Она напомнила что единичные случаи смерти полностью вакцинированных людей были зафиксированы во всём мире. Тикарадзе призвала людей не паниковать, поскольку доля смертей среди полностью вакцинированных пациентов составляет всего 0,001%.

Вакцинация препаратами Pfizer, Sinopharm, Sinovac Biotech и AstraZeneca ведётся в Грузии с 15 марта. Массовая вакцинация стартовала в стране с 5 июля. Всего обе дозы препарата получили 294 365 человек, это составляет 7,89%.

Ранее в Греции скончался второй полностью вакцинированный от коронавируса человек. Речь идёт о 77-летнем мужчине Он умер в отделении интенсивной терапии острова Закинтос. Мужчина находился на аппарате ИВЛ.