Названо условие ввода польских войск на Украину без оглядки на последствия

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Власти Польши в лице президента республики Анджея Дуды и председателя Совета Министров страны Ярослава Качиньского ждут решения США по отправке войск на Украину для установления контроля над частью соседней страны, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. Спикер подчеркнул, что если Белый дом «решит открыть и этот фронт», то Варшава пойдёт на это «без оглядки на последствия». Эксперт добавил, что реализация «руководства над Вислой, как говорят в польском кабмине», зависит от хода российской военной спецоперации на Украине.

Такие планы прорабатываются, безусловно. Амбиций осуществить руководство над Вислой, как говорят в польском правительстве, есть. Вопрос в реализации. Для меня он достаточно спорный. Польское общество, скорее всего, это не поддержит, но этот риск США со своими лоялистами не учитывают. Думаю, учитывая амбиции Качиньского и Дуды, они ждут решения Вашингтона. Если США позволят открыть ещё и этот фронт, то сделают это без оглядки на последствия. Несмотря на давние амбиции, поляки говорят о реституции, а не о возвращении территории, так как у Польши есть свои проблемные территории, связанные с Германией. Протекторат обсуждаться может, но возвращение не в концепции американцев, — отметил Асафов.

Первый шаг для «воссоединения» Польши и Украины должен быть ввод польских войск в западную часть страны под предлогом их защиты от РФ, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, Варшава и Вашингтон рассуждают о планах установления военно-политического контроля Польши над частью территорий Украины. Нарышкин подчеркнул, что для «воссоединения» Польша сначала должна ввести свои вооружённые силы на Украины для якобы «защиты от российской агрессии». Он заявил, что контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.

Ранее Нарышкин рассказал, что российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии. По его словам, Запад откровенно попирает собственные основные принципы, включая неприкосновенность частной собственности, свободу слова и неограниченное распространение информации.