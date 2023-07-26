Политолог усомнился в возможности заменить БРИКС саммитом Россия-Африка Африканист Зданевич: саммит Россия-Африка отличается от БРИКС форматом

Фото: Петр Ковалев/Фотохост-агентство ТАСС

Саммит «Россия-Африка» затрагивает отдельные вопросы сотрудничества России с африканским континентом и отличается по формату от БРИКС, так как там нет участия Индии, Китая и Бразилии, заявил NEWS.ru африканист Александр Зданевич. По его словам, из-за того, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в августе этого года, в повестку его переговоров с южноафриканскими представителями будут внесены корректировки.

БРИКС — международная платформа. Когда мы говорим о саммите «Россия-Африка», мы говорим об отдельных отношениях России и Африканского континента. Там не будет представителей Китая, Индии и Бразилии. Но у российского президента запланирована встреча с президентом ЮАР. С учетом того, что Путин не отправится ЮАР, в этом контексте будут определенные корректировки, — сказал Зданевич.

Он отметил, что присутствие первых лиц на международных мероприятиях — достаточно сложный процесс, так как на них оказывают политическое давление, но они демонстрируют политическую зрелость и принимают решения самостоятельно. Поэтому нельзя сказать, что Москва будет искать на саммите новых союзников, ведь добрососедские отношения с Африкой складываются еще с советского времени, заявил Зданевич.

Сегодня мы идем с багажом, который был заложен 30-40 лет назад. Второй саммит Россия-Африка продолжает внешнеполитический курс РФ, заложенный на первом саммите, — отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что число участников саммита Россия — Африка сократилось из-за давления, оказанного Западом на руководства африканских стран. По его словам, это возмутительно, но никак не помешает успешному проведению мероприятия.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее заявил, что Владимир Путин проведет отдельные встречи с каждым африканским лидером, прибывшим на саммит. По его словам, в общей сложности ожидается участие 17 руководителей стран Африки. Среди них президент Египта, а также главы Уганды, Зимбабве, Эритреи, Центрально-Африканской Республики и Ливии.