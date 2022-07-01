Политолог усомнился в том, что Украине объявят дефолт Политолог Литвинов усомнился в том, что Украине объявят дефолт

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Украине вряд ли объявят дефолт, если Киев не расплатится по госдолгу, заявил кандидат политических наук Михаил Литвинов ФБА «Экономика сегодня». Запад может проигнорировать это по политическим мотивам и даже использовать для оплаты замороженные российские активы, считает он.

Говорить о том, что в случае невыплаты госдолга Украине припишут дефолт, думаю, маловероятно. Запад сейчас якобы находится на стороне Киева, поэтому в ЕС и США наверняка найдут оправдания тому, что Украина не в состоянии рассчитаться с держателями облигаций, — сказал Литвинов.

Он подчеркнул, что Украина находится на грани дефолта, ей нечем платить, в отличие от России, которой просто не дают расплатиться с Европой.

По данным Bloomberg, Украина до 1 сентября должна выплатить внешний долг в размере $1,4 млрд с процентами. На данный момент киевские чиновники изучают варианты реструктуризации долга с учётом нынешнего положения экономики страны и проблем с исполнением бюджета. Вариант расчёта российскими золотовалютными резервами считается спорным с юридической стороны.

Что касается дефолта в России, какова реальная ситуация с выплатами российского долга и как она повлияет на экономику страны, разбирался NEWS.ru. Например, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, Россия накопила значительный запас прочности для выплат по долговым обязательствам.