Будет ли в России дефолт Запад не признает наши выплаты по госдолгу: как это повлияет на экономику страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В западных СМИ появились сообщения о том, что Россия пришла к дефолту по внешним обязательством впервые с 1918 года. Но никакого банкротства России нет, а попытки его объявить — фарс, утверждают в Минфине РФ. Какова реальная ситуация с выплатами российского долга и как она повлияет на экономику России, читайте в материале NEWS.ru.

Объявление о дефолте

Превращение «в экономического, финансового и политического изгоя» России предрекаетамериканское издание Bloomberg.

Накануне издание выпускало тексты про «российский суверенный внешний долг». Издание не сомневалось в том, что он случится, потому что месяц назад Минфин США запретил обслуживать внешний долг России, даже если наша страна перечислит деньги.

Одна из статей была выпущена Bloomberg вечером 26 июня по американскому времени, а для российских читателей в этот момент наступало утро 27 числа. Возможно, издание рассчитывало, что о «дефолте» собственной страны мы узнаем именно из западных СМИ.

Однако издание оговаривается: дефолт «пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян». И даже приводит слова главы российского Минфина Антона Силуанова, который назвал разговоры о дефолте фарсом.

Взгляд из России

Минфин России еще в прошлый четверг уведомил россиян, что свои обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнил в полном объеме, сославшись на указ президента Путина от 22 июня 2022 года. Указ подразумевает новый «временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации». Сам министр финансов разъяснил на сайте ведомства, что Россия ни в коем случае не отказывается от своих долговых обязательств. И даже готова была их выплатить в долларах и евро, если бы не «форс-мажор».

Сейчас мы лишены такой возможности и со всеми держателями еврооблигаций вынуждены расплачиваться в той валюте, которая нам гарантированно доступна — в рублях, — сообщает Силуанов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Антон Силуанов

Чиновник добавляет, что «Российская Федерация не станет ограничивать возможность их конвертации в иностранную валюту и вывода за рубеж. Инвесторы смогут это сделать, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать».

Минфин также сообщил, что все необходимые выплаты по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах на сумму $71,25 млн и €26,5 млн были произведены еще 20 мая в Национальный расчетный депозитарий (НРД), а 24–25 мая — иностранным организациям — посредникам, которые должны были выплатить их инвесторам. При этом лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекала 25 мая.

«Международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую и финансовую возможность довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимых действий», — сказано в разъяснении министерства.

Также Минфин не видит смысла в том, чтобы американцы судились с ним из-за невыплаты средств, так как даже при удачном исходе суда министерство готово будет выплатить деньги в рублях с учетом курса валют на день выплаты. Как и сейчас.

Минфин также обращает внимание, что западным инвесторам, чтобы получить деньги, в зависимости от места учета ценных бумаг нужно либо обращаться в зарубежные депозитарии, либо завести счет в российском банке и направить в НРД документы, подтверждающие право собственности на еврооблигации.

Влияние на курс доллара и экономику России

Многих волнует ситуация, сложившаяся с курсами доллара и рубля в России, и то, как на них могут повлиять выплаты внешнего долга в рублевом эквиваленте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но рубль сейчас не зависит от внешних факторов, считает президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко. Пока нет реального эмбарго на нефть и газ, а цены на них выставляют максимальные, курс рубля, скорее всего, не изменится, подчеркивает эксперт.

Россия накопила значительный запас прочности для выплат по долговым обязательствам, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

Все риски технического дефолта в курс рубля уже заложены, и сегодня рынок никак не отреагировал на эту ситуацию, — сказал NEWS.ru Ковригин.

Ситуация мало поменяет экономику и жизнь россиян, отметил у себя в канале экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Обычно в случае дефолта для страны закрывается рынок капитала, но для России он и так закрыт из-за санкций, подчеркивает Нечаев.

В разговоре с NEWS.ru Нечаев отметил, что в обозримом будущем, нельзя прогнозировать отход от санкций и даже не получившие свои средства в долларах и евро западные кредиторы вряд ли смогут надавить на свои правительства, чтобы сеять ограничения.

Сам дефолт смогут объявить России только собравшиеся вместе 25% держателей облигаций, но все необходимые условия для этого уже наступили. Вероятность того, что они так и сделают, очень велика, — сказал Нечаев.

Впрочем, собеседник Bloomberg, японский экономист Такахиде Киучи отмечает, что у собственников еврооблигаций есть еще три года для предъявления требований о выплатах. Он предполагает, что большинство из них займут выжидательную позицию в надежде на смягчение санкций.