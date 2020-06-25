Политолог сравнил с собачкой депутата, заявившего о развале Украины

https://static.news.ru/photo/13aca96c-b6eb-11ea-84f8-fa163e074e61_660.jpg Илья Кива Фото: Олег Федонюк/facebook.com

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил о якобы готовящемся за пределами страны плане по уничтожению Украины с помощью националистов и праворадикалов. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Кива — лишь марионетка в руках тех, кто не может открыто высказать свою точку зрения, и всерьёз его воспринимать не стоит.

Если оценивать Киву как политическую фигуру, то он уровня Надежды Савченко. Они «надуваются» дирижёрами в связи с необходимостью. Только Кива менее значимая кукла по сравнению с Савченко. Та сдулась до уровня пигмея, когда перестала быть нужной Медведчуку, и Киву ждёт та же участь, — заявил НСН Соскин.

По словам политолога, Кива не имеет авторитета ни в гражданском, ни в политическом сообществе. Соскин полагает, что в его уста вложены мысли лидеров партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, которые сами уже не могут открыто выступать с посылами против США и прозападного курса Украины.

Киву воспринимают как дрессированную собачку, которая выскакивает на арену с каким-нибудь клоуном и выполняет номера, — подчеркнул Соскин.

Как писал NEWS.ru, представляющий фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Илья Кива заявил о планах по уничтожению страны и превращению её в «колонию и актив». По его словам, в рамках реализации этой задачи на территории государства будут проходить агрессивные акции националистов и праворадикалов. Кива заметил, что процесс уничтожения Украины уже запущен. В стране подготовили целую группу боевиков. Парламентарий сказал, что агрессоры «уже завтра» начнут расстреливать украинцев прямо на улицах. Кива подчеркнул, что 23 июня радикалы уже совершили попытку нападения на народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко. Его политическое объединение противостоит «Оппозиционной платформе — За жизнь». Как добавил Кива, этот инцидент демонстрирует, что на Украине давлению и физическому воздействию подвергаются и представители власти, а не только предприниматели и простые граждане.