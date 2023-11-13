Политолог рассказала, как Кэмерон изменит отношения РФ и Великобритании Политолог Еремина заявила, что Кэмерон продолжит антироссийскую политику

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global look Press

Дэвид Кемерон

Отношения России и Великобритании после назначения Дэвида Кэмерона на пост министра иностранных дел Соединенного Королевства не изменятся из-за антироссийской позиции политика, рассказала NEWS.ru политолог Наталья Еремина. По ее словам, в Британии меняются политики, при этом курс сохраняется.

Я думаю, отношения России и Великобритании не изменятся. Меняются личности, но курс сохраняется. Его позиция, высказывания в отношении России были однозначными, поэтому вряд ли стоить ждать каких-то перемен. Лично Кэмерон всегда занимал жесткую антироссийскую позицию в своих высказываниях, — рассказала Еремина.

Ранее занимавшего пост министра иностранных дел Британии Джеймса Кеверли назначили главой МВД после того, как Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, раскритиковавшую действия полиции на митингах в поддержку Палестины. Браверман написала статью, в которой назвала пропалестинские протесты похожими на «марши ненависти» и обвинила стражей порядка в «подыгрывании» левым активистам.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что Дэвид Кэмерон на посту главы МИД Великобритании продолжит вести антироссийский курс. По его словам, когда политик занимал пост премьер-министра, он также не демонстрировал дружелюбного отношения к России.