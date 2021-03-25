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Политолог рассказал об отношении в Европе к «возвращению» Крыма Украине

04:13, 26 марта 2021 18
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Европе практически все понимают, частью какой страны является Крым.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Politwera.

Трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Это в Европе практически все понимают. Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды, — пояснил Рар.

По его мнению, такая позиция объясняется тем, что «в Крыму россияне живут, а до этого — русские, которые были при Украине».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Документ сигнализирует миру о последовательности действий Киева по возвращению Крыма.

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