Политолог рассказал об отношении в Европе к «возвращению» Крыма Украине

https://static.news.ru/photo/71077698-8dd0-11eb-aad6-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Европе практически все понимают, частью какой страны является Крым.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Politwera.

Трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Это в Европе практически все понимают. Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды, — пояснил Рар.

По его мнению, такая позиция объясняется тем, что «в Крыму россияне живут, а до этого — русские, которые были при Украине».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Документ сигнализирует миру о последовательности действий Киева по возвращению Крыма.