Политолог рассказал об африканской «соломинке» Макрона Политолог Школьников: Макрон надеется на ослабление России в Африке

Фото: Catarina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на ослабление российского влияния в Африке, это является для него «последней соломинкой» на Черном континенте, заявил в беседе с «Царьградом» геостратег, политолог Андрей Школьников. По его словам, за время правления Макрона Франция потеряла влияние практически на всей территории Западной Африки, и теперь в Париже хотят свалить последствия своих ошибок на Москву.

Тут не просто обида. Дело в том, что Макрон, по сути, подорвал экономический базис, саму основу экономики Франции. Последствия ударят не сейчас, они придут чуть позже. Понимание этого внутри страны уже наступает. <...> Сейчас Макрон пытается перевести стрелки на внешние силы, — отметил эксперт.

По его словам, французский лидер пытается хоть что-то отыграть у России, которая усиливается в Африке. Как полагает политолог, Макрон надеется на то, что если Россия ослабнет, то она ослабнет и в Африке, и тогда Франция сможет туда вернуться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье на вопрос о планах Макрона об отправке войск НАТО на Украину не смог удержаться от смеха. Он не дал никакого ответа и вернулся к разговору со своими коллегами.