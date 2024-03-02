Неожиданная реакция Лаврова на слова Макрона об Украине попала на видео Лавров рассмеялся в ответ на вопрос об отправке Францией войск на Украину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров не смог удержаться от смеха, услышав вопрос турецкой журналистки о планах президента Франции Эммануэля Макрона послать войска НАТО на Украину, передает Telegram-канал «360». Говорить что-либо по ситуации дипломат не стал.

На опубликованных кадрах видно, что министра искренне повеселил вопрос представительницы прессы. Отсмеявшись, он вернулся к разговору со коллегами, которые также принимают участие в дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. При этом слова Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону СВО Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин резюмировал, что поражение Украины приведет к войне между Россией и НАТО, поскольку российские власти «не остановятся» в случае успеха специальной военной операции. Лавров на Анталийском дипломатическом форуме назвал эти слова «оговоркой по Фрейду». Он отметил, что американский чиновник озвучил именно то, что держит в уме.