Политолог рассказал, как повлияет срыв речи Фараджа на выборы в Британии Политолог Макаркин: срыв выступления Фараджа не повлияет на итоги выборов

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Найджел Фарадж

Срыв выступления лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа не повлияет на итоги выборов, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, за провокацией стояли избиратели, голосующие за другие партии, и такого рода инциденты имеют место довольно часто.

Сомневаюсь, что за срывом его выступления стояли противники Фараджа из других партий. Вероятнее всего, за провокацией стояли избиратели, голосующие за другие партии. Но вряд ли им удалось сорвать выступление одним плакатом с изображением Путина. Это довольно частое явление, когда на партийные мероприятия приходят оппоненты и разворачивают свои плакаты, критикуют выступающих. Это ни на что сильно не повлияет, — подчеркнул Макаркин.

Политолог напомнил, что Фарадж в свое время активно критиковал и НАТО, и Евросоюз, поэтому эту новость сейчас так активно обсуждают. Кроме того, его партия отстает в гонке от лейбористов, несмотря на высокие рейтинги, а однотуровая мажоритарная система Британии затрудняет для главы партии возможность провести своих кандидатов по округам.

Ранее выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа было сорвано активистами группы Led by Donkeys. Они разместили за его спиной плакат с изображением российского президента Владимира Путина и надписью, выражающей симпатию Фараджу от лица Путина. Двое работников попытались убрать плакат, зрители в это время шумели, требуя сорвать изображение.