Плакат с Путиным положил конец выступлению британского политика Independent: в Британии выступление Фараджа завершилось из-за плаката с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа было сорвано активистами группы Led by Donkeys, сообщает газета Independent. Они разместили за его спиной плакат с изображением российского президента Владимира Путина.

Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина, — написало издание.

Под портретом российского лидера была надпись, выражающая симпатию Фараджу от лица Путина. Двое работников попытались убрать плакат, зрители в это время шумели, требуя сорвать изображение.

Ранее болельщики сборной Сербии по футболу вышли на улицы немецкого города Гельзенкирхен и стали скандировать имя президента России на манер футбольных «речевок», сопровождая возгласы хлопками в ладоши. На видео, опубликованном в Сети, заметно, что фанаты подняли над головой российский триколор. Перформанс произошел перед матчем чемпионата Европы против команды Англии.

До этого самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» — окрасилось в цвета российского флага. Одну из главных достопримечательностей Дубая подсветили в честь Дня России. В здании насчитывается 163 этажа. Фасад небоскреба является одним из самых больших в мире LED-экранов площадью 32,4 тысячи квадратных метров, благодаря чему российский триколор охватил все здание.