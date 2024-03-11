Политолог раскрыл, завершится ли конфликт на Украине после победы Трампа Политолог Перенджиев: победа Трампа не повлияет на украинский конфликт

Конфликт на Украине не завершится в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Эксперт напомнил, что ранее американский политик уже обещал наладить и укрепить взаимоотношения России и США, однако этого так и не произошло.

Я бы не стал доверчиво относиться к заявлениям Трампа и верить, что конфликт завершится, как только он одержит победу на выборах. В 2016 году, когда он избирался на срок, Трамп тоже клялся улучшить взаимоотношения с Россией, однако по факту этого не произошло. Мы весьма переоцениваем роль американского президента. Ранее конгресс США принимал различные «антитрамповские» резолюции и решения, стараясь помешать ему продвигать свои инициативы. Что мешает им поступить так снова? — сказал Перенджиев.

Политолог добавил, что в штатах также есть лоббисты и теневые политики, которые «никогда себя не афишируют», но оказывают серьезное влияние на внутреннюю политику. В то же время он не исключил положительных сдвигов в отношениях России и США в случае победы Трампа.

Таким образом, после выборов президент озвучивает уже не собственное мнение, а согласованное внутри самой элиты США. И все же я выражаю некую надежду на то, что Трамп повлияет на конфликт на Украине. Кардинальных изменений не последует, но какие-то сдвиги в политике Америки возможны, — заключил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Евросоюз без помощи США не сможет в достаточной степени выделять деньги на поддержку Украины. По его словам, экс-президент Штатов Дональд Трамп, вновь участвующий в выборах главы государства, демонстрирует готовность в случае своей победы завершить украинский конфликт, прекратив финансирование Киева.