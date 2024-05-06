Политолог раскрыл, как Россия «отрезвит» Запад в ближайшее время Политолог Светов: Запад «отрезвят» учения ВС России с ядерным оружием

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Решение о проведении учений вооруженных сил России с применением нестратегического ядерного оружия было принято для «отрезвления» стран Запада, которые стали позволять себе слишком много, заявил политолог Юрий Светов, передают «Известия». Эксперт добавил, что считает маневры политическим решением.

Светов напомнил, что на протяжении 2023 года от стран Запада звучали обвинения в адрес России о намерении применить ядерное оружие. А затем они вдруг решили, что бояться уже нечего.

А после вот этого всего шквала заявлений вдруг стали говорить: «а чего нам бояться, что Россия вдруг применит это, она не применит, она побоится, а если применит, то это не страшно», — пояснил он.

На фоне этого, добавил политолог, в Москве ответили переводом ядерного оружия в практическую плоскость, о чем свидетельствует решение России о выходе из договора о контроле над ядерным оружием. В заключение он отметил, что учения окажут «отрезвляющий» эффект, ведь на Западе поймут, что провокации не останутся без ответа, а Россия готова к ответу такого рода.

Ранее военный корреспондент Александр Коц выразил уверенность, что ВС РФ необходимо перестать действовать на Украине лишь в ответ на чужие шаги и начать самостоятельно повышать ставки. Он уверен, что для этой цели следует нанести реальный удар ядерным оружием, а не условные пуски.