Политолог объяснил попрошайничеством противоречия Киева с контрнаступлением Политолог Асафов: противоречия с контрнаступлением ВСУ связаны с попрошайничеством Киева

Фото: МО Украины

Слова заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут начать контранаступление из-за нехватки оружия объясняются попрошайничеством Киева, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, если в НАТО скажут, что все оружие поставлено, это означает, что других поставок ВСУ ждать не стоит. В этой связи в Киеве не собираются «прекращать попрошайничество».

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что все поставки оружия Киеву закрыты на 97%, все равно нужно инвестировать, проводить вербальные интервенции в давление на союзников, чтобы они продолжали или ускоряли поставки. Если в медиа говорят, что все оружие поставлено, это значит, что других поставок может и не быть. В Киеве не прекращают попрошайничество, поэтому есть спикеры, которые поддерживают эту тему, чтобы Зеленский мог сказать, что по новым данным не хватает оружия, нужно расширить номенклатуру, поставлять еще и еще, — считает Асафов.

В интервью газете Times Жовква заявил, что Украина не может в настоящее время начать контрнаступление, поскольку не располагает необходимым для этого количеством оружия. Хотя ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил The Wall Street Journal, что ВСУ готовы к контрнаступлению.