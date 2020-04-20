Политолог объяснил коронавирусные нападки США на Китай

https://static.news.ru/photo/94dd9a7a-82f5-11ea-8d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

США развернули информационную коронавирусную кампанию против КНР, чтобы осложнить положение экономического конкурента. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

Он высказал уверенность, что в этом противостоянии имеется, стратегический интерес, так как Китай смог справиться с эпидемией «значительно успешнее» США.

Его экономика возвращается на рабочие рельсы. А американская экономика и до эпидемии проигрывала гонку КНР. Предполагается, что новая антикитайская кампания сначала охватит сами Соединённые Штаты, а затем Вашингтон начнёт привлекать к ней своих союзников, — цитирует Михайлова «Интерфакс».

По оценке эксперта, задача-максимум для США — попытка давления на китайские власти со стороны Запада. Именно поэтому антикитайская информационная кампания приобретает размеры, сопоставимые с антироссийской риторикой 2016 года, полагает Михайлов.

Нападками на Пекин президент США Дональд Трамп маскирует собственные неудачи в борьбе с пандемией. Из-за них рейтинг главы государства, который намерен побороться за новый срок, ощутимо снизился, отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Китая отказались считать себя врагом США в коронавирусной борьбе. Как заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, его страна не является оппонентом Соединённых Штатов.