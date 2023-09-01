Политолог назвал потерю доверия главной темой на встрече Путина с Эрдоганом Политолог Макаркин считает, что Эрдоган развернулся в сторону Запада

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

На предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана одним из главных вопросов будет, может ли Москва и дальше полагаться на Анкару, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, после выборов турецкий лидер развернулся в сторону Запада.

После выборов Турция явно стали идти в сторону Запада. Эрдоган посчитал видимо, что прошлый баланс был слишком сильно направлен в сторону России. Я предполагаю, что он продолжит балансировать между Россией и Европой, однако прежних отношений уже может и не быть. Проблема дефицита доверия стала еще актуальнее. Удастся ли на предстоявшей встрече Эрдогану и Путину договориться – большой вопрос, — считает политолог.

По словам Макаркина, обсуждаться будет и зерновая сделка, точнее гарантии, которые захочет дать Запад. Ключевой вопрос будет состоять именно в том, насколько данные гарантии будут устраивать Россию, потому что перед президентскими выборами в Турции Москва пошла на большие уступки по продлению зерновой сделки на два месяца, но это не оправдалось.

Полагаю, что Эрдоган будет транслировать позицию Запада, — резюмировал политолог.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября. Он добавил, что встреча пройдет в середине дня.