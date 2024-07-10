Политолог назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО Политолог Стаценко: при вступлении Киева в НАТО можно будет забыть о переговорах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если Украина вступит в НАТО, можно будет забыть о каких-либо переговорах, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Стаценко. По его словам, это также может привести к эскалации конфликта.

Эксперт отметил, что именно в США настаивают на необратимости вступления Киева в Альянс, однако это решение будет нарушением обещаний НАТО не расширяться на восток. Кроме того, Альянс показывает этим, что готов продолжать военные действия до последнего украинца.

Для России вступление Киева в Альянс неприемлемо. Если это решение будет принято, то можно забыть о переговорах или каких-то других мирных инициативах. Запад снова демонстрирует, что они лишь хотят получать прибыль, — объяснил политолог.

Стаценко добавил, что одним из ключевых условий для мирных переговоров, которые озвучил президент России Владимир Путин, был именно отказ от вступления Украины в НАТО.

Ранее стало известно, что в проекте декларации по саммиту НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне, вступление в Североатлантический альянс Украины хотят охарактеризовать как «необратимое». Белый дом поддерживает использование этого термина в итоговой декларации, если Украина продолжит работу над демократическими реформами.