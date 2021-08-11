Политолог назвал цель информационной войны НАТО против России

НАТО использует современные военные методы для информационной войны с Россией. Запад это делает с целью взять РФ под контроль. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в беседе с изданием «ПолитРоссия».

По его мнению, сейчас Россию пытаются оккупировать новыми методами. Марков полагает, что эта задача была решена Западом в Сербии, Грузии и на Украине. Подобные действия велись и против Белоруссии, однако попытка не удалась.

Марков считает, что для Запада Россия является «главным кушем», так как РФ имеет большие природные ресурсы, мощную нефтегазовую и атомную промышленность, а также ядерное оружие. Более того, по мнению политолога, Россия считается сильным союзником Китая.

Если они выиграют, то получат огромную геополитическую и экономическую прибыль. Поэтому на Западе и готовы вкладываться в войну против нас, — сказал Марков.

Ранее Марков заявил, что единственный способ для России не выпасть из мировой энергетической гонки — это стимулировать развитие высокотехнологичных производств.