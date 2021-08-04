Политолог назвал способ для России не выпасть из энергетической гонки

Единственный способ для России не выпасть из мировой энергетической гонки — это стимулировать развитие высокотехнологичных производств. Так политолог Сергей Марков прокомментировал заявление спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, сделанное 4 августа, сообщает Lenta.ru.

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития заявил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит.

Марков считает, что в мировую элиту войдут страны Европейского Союза, США и Китай. России же, по его мнению, придётся постараться , чтобы войти в этот список, из-за плохой развитости высокотехнологичных производств.

Конечно, мы можем конкурировать с другими государствами. С теми же США мы конкурируем и выигрываем в ракетостроении, во многих других областях, — заявил Марков.

Он посетовал, что почти все высокотехнологичные производства сосредоточены у государственных компаний, и это является проблемой. Марков добавил, что частных концернов практически нет, а имеющиеся недостаточно крупные и стабильные, чтобы вкладывать в них деньги.

Ранее сообщалось, что правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сообщается, что в правительстве прошли дискуссии о подготовке России к перестройке глобальной экономики, нацеленной на снижение потребления углеводородов и увеличение доли зелёной энергии. К обсуждениям привлекались, в частности, глава Сбербанка Герман Греф и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Теперь рабочие группы должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, и разработать оптимальный сценарий адаптации России к новым условиям, в которых спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться. Прогноз должен быть рассчитан до 2050 года.