Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

https://static.news.ru/photo/b8602e60-b719-11ea-a66f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущёва завершено в США. Полиция объявила о закрытии дела.

Мы провели тщательное расследование. На данный момент не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений, — сообщил ТАСС представитель полицейского управления города.

Полицейский отказался уточнить, совершил ли Хрущёв самоубийство или произошёл несчастный случай.

Мы не раскрываем эту информацию исключительно из уважения к семье, — сказал он.

Причиной кончины 84-летнего сына советского генсека ЦК КПСС, вероятно, стало самоубийство, следует из некролога, опубликованного The New York Times. Он совершил его в своём доме в Род-Айленде 18 июня. В тот день его жена Валентина Голенко обнаружила тело супруга без признаков жизни и позвонила в полицию, чтобы заявить о чрезвычайном происшествии. Приехавшие стражи порядка заявили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Прах Хрущёва-младшего похоронят в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца. Кремируют Сергея Хрущёва в США, где он жил и работал последние 30 лет. Вдова добавила, что просьбу похоронить его рядом с отцом сын политика отметил в своём завещании. Она уточнила, что умер её муж «от старости», и опровергает версию о самоубийстве. Он давно не преподавал и чувствовал себя старым, рассказала супруга профессора, писал NEWS.ru.