Полиция задержала трёх подозреваемых в убийстве в Белграде

https://static.news.ru/photo/19eac266-efab-11ea-b415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Трое подозреваемых в убийстве задержаны сербской полицией. Считается, что именно они устроили перестрелку в районе Вождовац в Белграде.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента были ранены два человека, один из которых скончался. Второй госпитализирован в тяжёлом состоянии, пишет ТАСС.

Отмечается, что получивший смертельное ранение 21-летний молодой человек много раз привлекался к ответственности за торговлю наркотиками, сопротивление полиции и кражи.

Как писал NEWS.ru, шесть человек получили ранения в результате стрельбы в одном из крупнейших городов Канады Торонто. Инцидент произошёл ночью в районе Маленькая Ямайка.