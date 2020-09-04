Полиция задержала трёх подозреваемых в убийстве в Белграде

Трое подозреваемых в убийстве задержаны сербской полицией. Считается, что именно они устроили перестрелку в районе Вождовац в Белграде.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента были ранены два человека, один из которых скончался. Второй госпитализирован в тяжёлом состоянии,
Отмечается, что получивший смертельное ранение 21-летний молодой человек много раз привлекался к ответственности за торговлю наркотиками, сопротивление полиции и кражи.
Как писал NEWS.ru, шесть человек получили ранения в результате стрельбы в одном из крупнейших городов Канады Торонто. Инцидент произошёл ночью в районе Маленькая Ямайка.
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