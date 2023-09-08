Полиция Кубы арестовала 17 человек за вербовку людей для участия в СВО

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Сотрудники Министерства внутренних дел Кубы задержали 17 человек по подозрению в вербовке молодых граждан с целью их участия в специальной военной операции на Украине, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление полковника МВД Сесара Родригеса. По его словам, в числе арестованных был и внутренний организатор незаконной деятельности. Подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы или смертная казнь за вовлечение граждан в наемническую деятельность.

Родригес отметил, что вербовщики предлагали молодым кубинцам вступить в ряды российских сил. Несмотря на союзнические отношения с Россией, Куба выступает против участия своих граждан в СВО. Деятельность вербовщиков была пресечена. В настоящее время полицейские и следователи продолжают работу по нейтрализации и демонтажу сети. Предполагается, что она оперировала как на Кубе, так и в России.

По результатам расследования были арестованы 17 человек, среди них внутренний организатор, — рассказал Родригес.

Правительство Эстонии ранее призвало молодых людей не выезжать в Россию и ряд других государств. В полиции безопасности страны заявили, что они могут представлять интерес для местных спецслужб. Представители ведомства призвали отправившихся в Россию сограждан сообщать о любых попытках вербовки со стороны российских силовых структур.