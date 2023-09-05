Эстонскую молодежь призвали не уезжать в Россию Власти Эстонии попросили молодых людей не уезжать на учебу в Россию

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Эстония не рекомендует молодым людям выезжать в Россию и ряд других страны, а тем более учиться там, говорится в заявлении пресс-службы полиции безопасности (КаПо) страны, которое приводит портал Delfi. Там, в частности, отмечается, что обучающиеся в РФ иностранцы могут представлять интерес для местных спецслужб.

Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине, — говорится в письме.

Авторы сообщения высказали недовольство тем, что лиц с двойным российско-эстонским гражданством Москва рассматривает как своих граждан и оказывает им ограниченную консульскую помощь, включая вопросы мобилизации. Кроме того, в КаПо призвали отправившихся в Россию сограждан сообщать эстонским спецслужбам о попытках вербовки со стороны силовых структур РФ.

Ранее премьер-министр Эстонии Кае Каллас угрожала трибуналом россиянам, которые, по ее мнению, не испытывают вину за происходящее на Украине. Она также утверждала, что народ в России «заражен имперским мышлением», а российским школьникам преподают «неправильную советскую историю». На этом фоне чиновница призвала изменить менталитет россиян, чтобы положить конец «порочному циклу».